Bodrum müdavimleri...

Beşiktaş Jimnastik Kulübü eski Başkanı Ahmet Nur Çebi lüks yatıyla Bodrum Türkbükü’ne giriş yaparken görüntülendi. Ahmet Nur Çebi yatını Türkbükü açıklarına demirledikten sonra botla Türkbükü’nün en gözde mekanlarından birisine geçti. İş dünyasının başarılı isimlerinden Ömer Gürsoy ve eşi Gökçe Gürsoy Bodrum Türkbükü’nde objektifimize yansıdı. Yaz tatilini ailecek geçiren Gürsoy’lar Bodrum’un birbirinden güzel koylarına teknesiyle gezerek denizin ve Bodrum’un keyfini çıkarıyor. Akşam saatlerinde tekneleriyle Türkbükü’ne geçerken objektiflere yansıyan Ömer-Gökçe Gürsoy karaya çıkarak evlerinin yolunu tuttu.
Hakan YAĞCI