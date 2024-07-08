Tatil

Garihler'in deniz keyfi...

Bodrum'da tatil yapan Alarko Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, eşi Roksi Garih'le iskelede güneşlendi.

Giriş: 08 Temmuz 2024 Pazartesi
Garihler'in deniz keyfi...

İş dünyasının önemli isimlerinden İzzet Garih, yoğun iş temposuna Bodrum'da ara verdi. Eşi Roksi Garih'le çıktıkları tatilde, şezlongda güneş banyosu yapan ikili keyifli anlar yaşadı. Roksi Hanım, denizde yüzdükten sonra havlusunu sararak güneşlenmeye devam etti. Garih çiftine Dailia Garih'te eşlik etti. İş insanı İzzet Bey ise güneşlenirken telefona bakarak zaman geçirdi. İşe kısa bir ara vererek tatillerini Ege'nin incisinde değerlendiren ikili, deniz ve güneşin tadını birlikte çıkardı.

Hakan YAĞCI



İzzet Garih Roksi Garih BODRUM

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tatil Garihler'in deniz keyfi...

Bodrum'da tatil yapan Alarko Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, eşi Roksi Garih'le iskelede güneşlendi.
Tatil Deniz tutkunları teknede güneşlendi

Deniz tutkunu Ayşegül Dinçkök, yakın arkadaşı Milli sporcu Şahika Ercümen'le denize girdikten sonra lüks teknede sohbet edip güneşlendi.

Tatil Bodrum tatilcileri...

İş dünyasından Mehmet Germiyanlıgil, genç iş insanı Murat Gezer ve Özlem Cankurtaran Bodrum'da deniz ve güneşin keyfini çıkardılar.

Güncel Koç'tan eğlenceli paylaşım

Caroline Koç, yakın dostu oyuncu Zerrin Tekindor ile bir araya gelerek Tekindor'un tek kişilik gösterisini başlattı.
Güncel İkizlere sürpriz kutlama...

Derin Mermerci ikiz kızları Lal ve Mila'nın 9. yaş günlerini kutladı.
Jet Set "Başladığımız yerden devam"

David Beckham ve Victoria Beckham çifti 25'inci evlilik yıl dönümlerini dikkatleri üzerilerine çekecek şekilde kutladı.
Tatil Bodrum'da tekne tatili...

Lüks bir teknede ailece tatil yapmaya devam eden Aslışah Alkoçlar Demirağ ve Kaan Demirağ çiftine dedeleri Selim Soydan'da eşlik etti.
Güncel Kylie Minogue'un şarkılarıyla eğlendiler...

Bir otelin kuruluşunun 10'uncu yıl partisinde konser vermek için Bodrum'a gelen Kylie Minogue'u iş ve cemiyet hayatından çok sayıda tanınmış isim dinledi.

Davetler Thaddaeus Ropac’dan ‘Persona’ sergisi...

Avrupa’nın önde gelen galerilerinden Thaddaeus Ropac işbirliğiyle hayat geçirdiği "Persona" sergisiyle Bodrum'da kapılarını açtı.
Jet Set Kylie Minogue, Bodrum'da...

Grammy ödüllü Avustralyalı şarkıcı ve oyuncu Kylie Minogue, bir otelin kuruluşunun 10'uncu yıl partisinde konser vermek için Bodrum'a geldi.
Magazin Hattı Bodrum'da zarafet ve lezzetin buluşması

Lüks mücevher tasarımının benzersiz ismi ve yaratıcı vizyonuyla tanınan Begüm Khan, dünyaca ünlü Caviar Kaspia ile sınırları aşan bir iş birliğine imza attı.

Magazin Hattı Yaz fırsatlarını duyurdu

Mete Vardar ve Mert Vardar sektöre dair değerlendirmelerde bulunarak yaz fırsatlarını anlattılar.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.