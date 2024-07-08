Garihler'in deniz keyfi...

İş dünyasının önemli isimlerinden İzzet Garih, yoğun iş temposuna Bodrum'da ara verdi. Eşi Roksi Garih'le çıktıkları tatilde, şezlongda güneş banyosu yapan ikili keyifli anlar yaşadı. Roksi Hanım, denizde yüzdükten sonra havlusunu sararak güneşlenmeye devam etti. Garih çiftine Dailia Garih'te eşlik etti. İş insanı İzzet Bey ise güneşlenirken telefona bakarak zaman geçirdi. İşe kısa bir ara vererek tatillerini Ege'nin incisinde değerlendiren ikili, deniz ve güneşin tadını birlikte çıkardı.

Hakan YAĞCI