Tatil

Bayramda kim nerede?

Uzun Kurban Bayramı tatilinde iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, tatillerini farklı adreslerde geçiriyor

Giriş: 19 Haziran 2024 Çarşamba
Bayramda kim nerede?

Bayram tatili dolayısıyla ünlü isimler rotalarını Ege ve Akdeniz'e çevirdi. Lakin bir isim vardı o İstanbul'u bekledi. Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Derin Mermerci, Boğaz'daki yalısında güneşlenerek köpekleriyle vakit geçirdi. İstanbul'un sakinliğini seven Derin Hanım sosyal medyadan keyif yaptığı fotoğrafı paylaştı. Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın ise eşi Öznur Yakın ve çocuklarıyla bayramın ilk günün İstanbul'da aile büyüklerini ziyaret ettikten sonra Göcek'teki teknelerine geçtiler. Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, ilk olarak torunuyla kucaklaştı. Hakan Sabancı ise Milli Maç heyecanını Almanya'da yaşadı.

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