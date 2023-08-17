Aşk dolu tatil...

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ eşi iş insanı Kaan Demirağ ile birlikte çıktığı tekne tatilinde romantik anlar yaşadı. Oğlu Cem ve kızı ile birlikte keyifli bir tatil geçiren Aslışah Hanım kızı ve oğluna tekne yemek yedirdikten sonra eşi Kaan Bey ile sohbet etti. Aşka gelen Aslışah Alkoçlar eşini öpmelere doyamadı. Çift daha sonra teknede birlikte tavla oynadı. İş insanı Kaan Demirağ ile evlenerek mutluluğu yakalayan Aslışah Alkoçlar Demirağ, Eylül 2021'de oğulları Cem'i kucaklarına almıştı. Çift ikinci bebeklerine ise Şubat ayında kavuşmuştu.

Eren GÜREL