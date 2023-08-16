Dostlarıyla tatilde...

Metin Şen ile 23 yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda anlaşmalı olarak sonlandıran Aslı Gümüşel arkadaşı Neylan Vardar ile birlikte Bodrum tatili sırasında HT Kulüp objektifine yansıdı. 4 kişilik arkadaş grubuyla lüks bir sitenin iskelesinde güneşlenen ve denize giren Gümüşel ve Vardar bol bol sohbet edip keyifli vakit geçirdiler. İş insanı Metin Şen ve Aslı Gümüşel, bu önemli kararı yaptıkları ortak açıklama ile duyurmuş Bir süredir evliliğimizle alakalı yaşadığımız fikir ayrılıkları sebebiyle karşılıklı konuşup anlaşarak "23 yıllık evliliğimizi bugün medeni şekilde noktaladık. Acısıyla tatlısıyla geçirdiğimiz değerli olan bunca yılın ardından dostça yollarımızı ayırdığımızı sizlerle de paylaşmak istedik. Her şeyden önce iki evladımız için arkadaşlığımız devam edecektir. Bundan sonraki süreçte de birbirimize olan saygımız sonsuz kalacaktır." açıklamasını yapmışlardı. Eren GÜREL