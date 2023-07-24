Bodrum'da yeni aşk

Geçtiğimiz yıl Bodrum'da oyuncu Tuvana Türkay ile aşk yaşamaya başlayan ve daha sonra ilişkilerini noktalayan iş insanı İzzet Antebi, gönlünü Aslı Turanlı'ya kaptırdı. Yeni bir aşka yelken açan İzzet Antebi Bodrum'da sevgilisiyle birlikte objektiflere yakalandı. Kaldıkları lüks tekneden ayrılıp zodyak bot ile Gündoğan açıklarına giden iki sevgili 1 saatlik gezinti sonrası tekrardan lüks teknelerine döndü. Botun sürdüğü sırada Turanlı’yı önüne önüne alarak botu sürdüren iş insanın görüntüleri objektiflere yansıdı. İzzet Antebi, ve sevgili Aslıhan Turanlı birbirlerini öpücüklere boğarak romantik anlar yaşadılar.

Eren GÜREL