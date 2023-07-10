Tatil devam ediyor...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Allan Hakko sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile çıktığı yaz tatilinde objektiflere yakalandı. Kısa bir süre önce aşklarını sosyal medya hesaplarından açıklayan sevgililer Fethiye’de lüks bir tatil köyünde birlikte tatile çıktılar. Gün boyu denizin ve güneşini çıkaran çiçeği burnunda çift bol bol birlikte vakit geçirip keyifli bir tatil sezonuna başladılar. Birlikte denize giren Hakko ve Yağcıoğlu denizin ortasındaki dubalara çıkarak bir süre orada birlikte güneşlendiler.

Eren GÜREL