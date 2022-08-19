Baba sörfte, çocuklar annede...

Su sporlarına olan merakı ile bilinen Engin Altan Düzyatan, önceki gün Neslişah Alkoçlar ve çocukları ile gittiği Ortakent’te kite surf yaparken objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncu kite surf yaptığı sırada ise Eeşi Neslişah Alkoçlar oğlu Emir Aras ve kızı Alara ile sahilde oyunlar oynadı. Çocukları ile yakından ilgilenen Neslişah Alkoçlar, bir ara kızı ve oğlunu sırtında taşıdı. Çocuklarına sarılan Engin Altan Düzyatan’ın eşi Neslişah Alkoçlar ile yaşadığı romantik anlar objektiflere böyle yansıdı. Ailece eğlenceli saatler yaşayan Düzyatan Ailesi, daha sonra bot ile evlerinin yoluınu tuttu.

Onur AYDIN