Dürüst'ten Bodrum'a veda...

Yoğun bir tempoda çalışan sanat tutkunu Elif Dürüst, her yıl tatilini yaptığı Bodrum'dan ayrıldı. Müdavimi olduğu Bodrum'dan kısa süreliğine ayrılan Dürüst, sosyal medya hesabından paylaştığı Bodrum karesine 'I love Bodrum' yazarak paylaştı. Kız kardeşi Şirin Yalçın'la bir araya gelecek olan Dürüst kardeşine yeni foroğraf karesine geliyorum yazarak seslendi. Düzgün fiziğiyle tatilde herkesin dikkatini çeken sosyetenin gözde ismi, bikinili pozlarıyla bu yıl da ilgi odağı oldu. Tatilde bol bol güneşlenen ve denize giren Elif Dürüst, programında yeni çekeceği bölümler için enerji depoladı.