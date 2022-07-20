Tatil

Dürüst'ten Bodrum'a veda...

Yaz aylarını müdavimi olduğu Bodrum'da geçiren sanat tutkunu Elif Dürüst, Bodrum'daki tatiline ara verdi.

20 Temmuz 2022 Çarşamba
Dürüst'ten Bodrum'a veda...

Yoğun bir tempoda çalışan sanat tutkunu Elif Dürüst, her yıl tatilini yaptığı Bodrum'dan ayrıldı. Müdavimi olduğu Bodrum'dan kısa süreliğine ayrılan Dürüst, sosyal medya hesabından paylaştığı Bodrum karesine 'I love Bodrum' yazarak paylaştı. Kız kardeşi Şirin Yalçın'la bir araya gelecek olan Dürüst kardeşine yeni foroğraf karesine geliyorum yazarak seslendi. Düzgün fiziğiyle tatilde herkesin dikkatini çeken sosyetenin gözde ismi, bikinili pozlarıyla bu yıl da ilgi odağı oldu. Tatilde bol bol güneşlenen ve denize giren Elif Dürüst, programında yeni çekeceği bölümler için enerji depoladı.

Elif Dürüst BODRUM Şirin Yalçın

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tatil Dürüst'ten Bodrum'a veda...

Yaz aylarını müdavimi olduğu Bodrum'da geçiren sanat tutkunu Elif Dürüst, Bodrum'daki tatiline ara verdi.
Güncel Gizemli aşkını ilk kez paylaştı!

Geçtiğimiz gün Bodrum'da gizemli sevgilisiyle tatil yaparken objektiflere yakalanan Didem Sarı erkek arkadaşıyla sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaştı.
Güncel Sportif Machler!

Adrenalin tutkunu Bettina Machler, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.
Tatil Yunan Adaları'nda romantik tatil!

İki yıldır aşk yaşayan Merve Oflaz ile iş insanı sevgilisi Allan Hakko, Yunan Adaları'nda birlikte tatil yapıyor.

Tatil Los Angeles'ta eğlence...

İş insanı Hikmet Albayrak, eşi Alpin Albayrak ve yakın dostlarıyla birlikte Los Angeles'ta tatil yaptı.
Tatil Kosif'in keyifli tatili...

Yaz aylarını Ege'de geçiren Evelize Kosif, keyifli tatilinden renkli karelerini sosyal medya hesabından paylaştı
Tatil Aşıklar Bodrum'da ortaya çıktı!

İş insanı İzzet Antebi, oyuncu sevgilisi Tuvana Türkay ile Bodrum'da tatil yaparken objektiflere yansıdı.
Jet Set Jennifer Lopez ile Ben Affleck evlendi!

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez, 20 yıl önce ayrıldığı oyuncu sevgilisi Ben Affleck ile dünya evine girdi.

Güncel İsviçre'de tatil...

Melda Kosif, ailece çıktıkları İsviçre tatilinden fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.
Haftanın Şıkları Klasik uyum...

Suzan Toplusoy

Güncel Zeytin Adası hatırası...

İş insanı Olgun Zorlu eşi Berrin Zorlu ve oğullarıyla birlikte Zeytin Adası'nda tatil yapıyor
Güncel Yakın dostlardan Castell'e sürpriz!

Maya Portakal Bitargil ve Sanem Tezman yakın arkadaşları Melisa Von Faber Castell'in yeni yaşını sosyal medya paylaşımlarıyla kutladılar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.