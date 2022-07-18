Tatil

Aşıklar Bodrum'da ortaya çıktı!

İş insanı İzzet Antebi, oyuncu sevgilisi Tuvana Türkay ile Bodrum'da tatil yaparken objektiflere yansıdı.

18 Temmuz 2022 Pazartesi
Aşıklar Bodrum'da ortaya çıktı!

Gözlerde uzak yaşadıkları ilişkilerini geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir davete el ele gelip poz vererek duyuran iş insanı İzzet Antebi ve oyuncu sevgilisi Tuvana Türkay, yakın zamanda İzzet Antebi'nin kızı Mila ile İstanbul'da bir araya gelip akşam yemeği çıkışında objektiflere yansımıştı. Yeni aşıklar Kurban Bayramı'nı da Marmaris'te geçirmişlerdi. İkili geçtiğimiz günlerde Bodrum Gündoğan'da bir beachin iskelesinde objektiflere yansıdı. Kırmızı bikinisiyle denizden çıkarken görüntülenen Tuvana Türkay daha sonra şezlonguna geçip sevgilisi İzzet Antebi ile sohbet etti. İş insanı İzzet Antebi, geçtiğimiz yıl eşi Didem Sarı'dan anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Hakan YAĞCI

İzzet Antebi Tuvana Türkay BODRUM

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