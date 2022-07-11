Tatil

Ailece Bodrum'dalar...

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Derin Mermerci ve Murat Aslan, Bodrum'da ailece çıktıkları tekne turunda objektiflere yansıdı.

11 Temmuz 2022 Pazartesi
Ailece Bodrum'dalar...

Cemiyet Hayatının gözde isimlerinden Derin Mermerci, kızları Lal, Mila ve sevgilisi Murat Aslan, kardeşi Yosun Mermerci Reza ve annesi Ender Mermerci ile birlikte çıktıları tekne tatilinde Bodrum'da görüntülendi. Mavi tura çıktıkları lüks gulet'i Cennet Koyu'na demirleyen sevgililer rüzgarlı hava nedeniyle gün boyu teknenin arka kısmında oturarak dinlenmeyi tercih etti. Kızları ile yakından ilgilenen Derin Hanım sevgilisi Murat Aslan ile uzun uzun sohbet etti. Akşam saatlerinde Derin Mermerci ve Murat Aslan Ender Hanım ile birlikte tekneye yanaşan bir bota binerek tekneden ayrılırken Yosun Mermerci teknede kalmayı tercih etti.

Onur AYDIN

derin mermerci BODRUM Murat Aslan yosunreza

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tatil Ailece Bodrum'dalar...

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Derin Mermerci ve Murat Aslan, Bodrum'da ailece çıktıkları tekne turunda objektiflere yansıdı.
Güncel Kız kıza tatilde...

İş insanı Alara Koçibey, kızı Yasmin Paris Uzan ve dostları Tuvana Büyükçınar ile Emine Kütük birlikte tatile çıktı.
Güncel Talihsiz kaza!

Genç iş insanı Hakan Sabancı'nın 3 yıldır kullandığı tekne önceki gün Bodrum'da battı.
Güncel Argüder'e çifte kutlama...

Şule Argüder yeni yaşını ailesiyle bir arada kutladı.
Güncel Bayram tatilcileri...

Feryal Gülman, Emel-Nejdet Ayaydın, Öznur-Burak Yakın ve Melda-Sinan Kosif çifti bayramı tatil yaparak geçiriyor.
Tatil Bodrum'da keyifli yaz!

Melis Çiftçi, Bodrum'un mavi sularında yüzerek tatilin keyfini çıkardı.
Tatil Güral'ın 'Harika' tatili...

İş insanı Harika Güral Bodrum'da tatil yaparken objektiflere yansıdı.
Güncel Yeni koleksiyona renkli davet...

Fulya Gündoğdu, ilk hazır giyim koleksiyonu olan ‘Joy of Life’ İlkbahar & Yaz 2022 tasarımlarını yeni mağazasında misafirlerin beğenisine sundu.

Tatil Paris aşıkları balayında...

Muhteşem bir düğün töreniyle evlenen Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, balayılarını Paris'te geçiriyor
Güncel HT Kulüp'te bu hafta...

Sezgi Sena Akay'ın sunduğu Ht Kulüp, Pazar saat 21:00'da Bloomberg Ht'de...

Güncel Huzur bulduğu yerde...

Yasemin Özilhan, 'en huzur bulduğum yer' dediği Avşa Adası'nda katolog çekimini andıran fotoğraflar çektirdi
Güncel Ht Life'ta bu hafta...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu Bloomberg Ht Life, Cumartesi saat 19:00'de Bloomberg Ht ekranlarında...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.