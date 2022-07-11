Ailece Bodrum'dalar...

Cemiyet Hayatının gözde isimlerinden Derin Mermerci, kızları Lal, Mila ve sevgilisi Murat Aslan, kardeşi Yosun Mermerci Reza ve annesi Ender Mermerci ile birlikte çıktıları tekne tatilinde Bodrum'da görüntülendi. Mavi tura çıktıkları lüks gulet'i Cennet Koyu'na demirleyen sevgililer rüzgarlı hava nedeniyle gün boyu teknenin arka kısmında oturarak dinlenmeyi tercih etti. Kızları ile yakından ilgilenen Derin Hanım sevgilisi Murat Aslan ile uzun uzun sohbet etti. Akşam saatlerinde Derin Mermerci ve Murat Aslan Ender Hanım ile birlikte tekneye yanaşan bir bota binerek tekneden ayrılırken Yosun Mermerci teknede kalmayı tercih etti.

Onur AYDIN