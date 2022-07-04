Tatil

Cennet Koyu'na demirledi...

Microsoft'un kurucusu milyarder Bill Gates'in, geçen yıl Muğla’nın Bodrum ilçesine geldiği "Lana" isimli süperyatı, bu sene de Cennet Koyu'nda objektiflere yansıdı.

04 Temmuz 2022 Pazartesi
Cennet Koyu'na demirledi...

Lüks teknede bu kez Gates'in kızı Jennifer da vardı. Bill Gates'in 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki 'Lana' isimli yatı, yeniden Ege'nin mavi sularına geldi.Forbes'ın yayınladığı listeye göre, 129 milyar dolarlık servtiyle dünyanın en zengin 4. kişisi olan Gates'in yatı, önceki gün Cennet Koyu'nda görüntülendi. 5 güvertesi bulunan, oturma ve dinlenme alanları, büyük yemek salonu, eğlence salonu, lüks odalar, spa merkezi, bar, jakuzi, spor salonu, hamam ve çok daha fazla detayı barındıran lüks yatta misafirler dikkat çekici bir şekilde karşılandı. O sırada ünlü iş adamının geçtiğimiz yıl evlenen kızı Jennifer'ın da yata geldiği anlaşıldı.

'MEGA' KARŞILAMA

Mega yatta çalışan tüm personelin, konukları karşılamak için merdivenlerde sıralandığı görüldü. Misafirler, adeta tören havasında bir kutlama ile karşılandı. Geçtiğimiz yıl profesyonel at binicisi Nayel Nassar (31) ile nikah masasına oturan Jennifer Gates (26) süperyata girerken objektiflere böyle yansıdı.


Microsoft Bill Gates BODRUM

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