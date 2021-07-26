Koçibey, takipçilerine meydan okudu!

Yoğun iş hayatına ara vererek geçtiğimiz geçtiğimiz aylarda Dubai'ye de ve New York'ta tatil yapan iç mimar Alara Koçibey, tatiline hız kesmeden devam ediyor. Tekneyle Ege kıyılarında dinlenmeye çekilen Koçibey, eğlenceli tatil anlarını takipçileriyle paylaştı. At binme ve ralli gibi alanlarda kendini kanıtlayan Alara Hanım, yüzmede de iddiasını korudu. 1200 metre yüzerek iddialı bir fotoğraf paylaşan Alara Koçibey teknede verdiği pozuna 'Meydan okuma 1200 mt yüzme tamamlandı, ada sahili' notunu düştü.