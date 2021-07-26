Tatil

Koçibey, takipçilerine meydan okudu!

Sosyetik güzel Alara Koçibey, tatilde 1200 metre yüzerek takipçilerine sosyal medya hesabından meydan okudu.

26 Temmuz 2021 Pazartesi
Koçibey, takipçilerine meydan okudu!

Yoğun iş hayatına ara vererek geçtiğimiz geçtiğimiz aylarda Dubai'ye de ve New York'ta tatil yapan iç mimar Alara Koçibey, tatiline hız kesmeden devam ediyor. Tekneyle Ege kıyılarında dinlenmeye çekilen Koçibey, eğlenceli tatil anlarını takipçileriyle paylaştı. At binme ve ralli gibi alanlarda kendini kanıtlayan Alara Hanım, yüzmede de iddiasını korudu. 1200 metre yüzerek iddialı bir fotoğraf paylaşan Alara Koçibey teknede verdiği pozuna 'Meydan okuma 1200 mt yüzme tamamlandı, ada sahili' notunu düştü.

Alara Koçibey tatil Yüzme instagram

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tatil Bodrum'da tekne sefası

İşadamı Ali Koç, yakın arkadaşlarıyla lüks yatında bir araya geldi.
Tatil Yakın dostlar teknede buluştu!

İş insanı Ender Alkoçlar ve eşi Gülşah Alkoçlar dostları Levet Kızıl'la teknede bir araya geldi.
Tatil Koçibey, takipçilerine meydan okudu!

Sosyetik güzel Alara Koçibey, tatilde 1200 metre yüzerek takipçilerine sosyal medya hesabından meydan okudu.
Güncel Çifte sürpriz...

Feryal Gülman oğlu Aslan Kemal Gülman'ın doğum gününü yaptığı sürprizle kutladı.
Jet Set Lopez ile Ben Affleck evleniyor!

Bir dönem 'Bennifer' olarak anılan ve 17 yıl sonra yeniden bir araya gelen Jennifer Lopez ile Ben Affleck, ikinci kez evlilik yoluna girdi.

Magazin Hattı Yalıkavak'ta özel davet

Yalıkavak Tilkicik Koyu’nda bu yıl misafirlerini ağırlamaya başlayan özel restoran, yapılan keyifli bir davetle kapılarını açtı.

Mekanlar Lezzet eğlenceyle buluştu

Kendine has özel mezeleri ve eğlencesi ile lezzet ve kaliteli eğlence tutkunlarının pandemiden önce müdavimi olduğu Ziyade Fasıl, iç mekân tasarımında ve menüsünde yaptığı yaza özel değişikliklerle yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı.

Haftanın Şıkları Elbise tarzı...

Serra Taşkent
Güncel Hakkolar'ın özel tatili!

İş insanı Cem Hakko ve eşi Ronit Hakko Alaçatı'da kaldıkları oteli sezonluk kiralarak kapattı.
Tatil Mavi sularda eğlence...

Murat Aşık ve eşi Gökçen Paprika Aşık, Bodrum'daki tatillerinde denize girerek eğlenceli dakikalar geçirdi.
Tatil Hakko'nun deniz keyfi

Genç iş insanı Allan Hakko, sevgilisi Merve Oflaz ve oğlu Benjamin ile birlikte Çeşme'de görüntülendi.
Tatil Bodrum'da tatile devam...

İş insanı Nejdet Ayaydın eşi Emel Ayaydın ve çocuklarıyla birlikte çıktığı tatiline Bodrum'da devam ediyor.