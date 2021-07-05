Tatil

Ege'de aşk tatili

İş insanı Önder Fırat kız arkadaşı Şükran Albayrak'la Bodrum'da kameralara yansıdı.

05 Temmuz 2021 Pazartesi
Ege'de aşk tatili

İş dünyasının başarılı ismi Önder Fırat önceki gün Bodrum’da spor spikeri Şükran Albayrak ile objektiflere takıldı. Birlikte tatile çıkan Önder Fırat ve Şükran Albayrak’ın 6 aydır flört ettiği iddia edildi. Fenerbahçe Spor Kulübü’nde asbaşkanlık yapmış bir isim olan Önder Fırat’ın Bodrum’daki evinde tatil yapan çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de plaj dönüşü fotoğraflanmaktan kurtulamadı. Çifti spor tutkuları bir araya getirirken Şükran Albayrak, uzun yıllar Fenerbahçe Bayan Basketbol ve Milli Takım’da forma giydiği de öğrenildi.

Hakan YAĞCI

önder fırat Şükran Albayrak BODRUM

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