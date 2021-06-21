Tatil

Mermerci ve Aslan Marmaris'te...

Sosyetik güzel Derin Mermerci sevgilisi Murat Aslan ve arkadaşlarıyla birlikte tatil sezonunu Marmaris'te açtı.

21 Haziran 2021 Pazartesi
Mermerci ve Aslan Marmaris'te...

Aşkları tam gaz devam eden sosyetik çift Derin Mermerci ve Murat Aslan, tatil sezonunu Marmaris’te açtı. Akvaryum Koyu’nda görüntülenen sevgililer, dostlarıyla keyifteydi. Murat Aslan bir ara baldızı Tansa Eksioğlu ile denize girdi. Bütün tekne çalan müzikle dans eden sosyetikler akşam saatlerinde vedalaşarak kendi teknelerine geçti. Derin Mermerci akşam saatlerinde teknenin arka kısmına gelerek denize girmek yerine ayakalarını denize soktu. Bu sırada sevgilisi Murat Aslan’da yanına geldi. Mermerci ve Aslan, sohbet ederek denizin keyfini çıkardı. İki sevgilinin romantik anları ise objektiflere böyle yansıdı.

Onur AYDIN



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