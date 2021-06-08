Tatil

Yakın dostlar teknede buluştu!

Başarılı işadamı Ralf Tezman ve eşi Sanem Tezman, Bodrum tatilinde Yalıkavak açıklarında demirli teknede yakın arkadaşlarını ağırladı.

08 Haziran 2021 Salı
Yakın dostlar teknede buluştu!

Genç iş insanı Ralf Tezman ve eşi Sanem Tezman, Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ve hayat arkadaşı Ronit Hakko gibi yakın arkadaşlarını Yalıkavak açıklarında bulunan teknelerinde ağırladı. Yaz aylarında güney sahillerini adeta koy koy gezen Cem Hakko ve Ronit Hakko, önceki gün Bodrum Yalıkavak’ta görüntülendi. Yakın arkadaşları iş insanı Ralf Tezman ile eşi Sanem Tezman tekne davetine giden Hokkolar eğlenceli bir gün geçirdiler. Kenan Doğulu ve eşi Beren Saat ile Volkan-Sanem Büyükhanlı'yı da teknelerinde bir araya getiren Tezman çifti gün boyunca dostlarıyla sohbet etti. Bir süre sonra toplu bir fotoğraf çektiren arkadaş grubu daha sonra botlarla iskeleye çıktı.

Hakan YAĞCI

Cem Hakko Ronit Hakko ralftezman sanemtezman BODRUM

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tatil Yakın dostlar teknede buluştu!

Başarılı işadamı Ralf Tezman ve eşi Sanem Tezman, Bodrum tatilinde Yalıkavak açıklarında demirli teknede yakın arkadaşlarını ağırladı.
Güncel Özilhan, marka yüzü oldu

Sosyetenin ünlü ismi Yasemin Özilhan, İsviçre patentli bir saç vitamini markasının yüzü oldu.

Söyleşi 'Ruhumu iyileştirmenin yolunu resimde buldum'

Resim yapmaya çocukluktan başlayan ancak pandemi dönemiyle birlikte ruhunu beslemek adına resim yapmaya ağırlık veren Yasemin Kamhi, HT Kulüp'e özel açıklamalarda bulundu
Güncel Antebi'nin havuz keyfi

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Didem Antebi havuz keyfini sosyal medya hesabından paylaştı.

Magazin Hattı Türkbükü’nde tekne turu

İşadamı Bahattin Demir Türkbükü’nde kameralara yansıdı

Tatil Sabancı çifti Bodrum'da...

Yaz sezonunu Bodrum'da açan Arzu Sabancı, eşi iş insanı Ömer Sabancı ile birlikte Yalıkavak'ta görüntülendi.
Güncel Yeni rota 'Edirne'

Türkiye’nin her noktasını keşfeden Pervin Ersoy’un yürüttüğü ‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ projesi, iç turizmin önemine dikkati çekmek amacıyla Edirne’deydi.
Haftanın Şıkları Beyaz sadelik...

Tansa Mermerci Ekşioğlu
Davetler Parıltı Derneği çocuklara ışık oldu

Cemiyet hayatının sevilen isimleri Hande Sezer Pekcan, Monik İpekel, Reyhan İpekel ve Parıltı Derneğinin başkan yardımcısı Neşe Gönül ve Sincan Belediyesini temsilen Selim Eser çocuklara destek amacıyla bir araya geldi.
Güncel İkinci kez torun sevinci...

Anneanneliği bir kez daha tadan Meral Yazıcı, yeni doğan torununun başından ayrılmıyor
Güncel Missoni’den özel sergi

Francesco Maccapani Missoni eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu.
Güncel Gezer'in mutlu günü

2018 yılında uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın eski nişanlısı Murat Gezer, sevgilisi Nazlı Çarmıklı'yla dünyaevine girdi.