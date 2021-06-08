Yakın dostlar teknede buluştu!

Genç iş insanı Ralf Tezman ve eşi Sanem Tezman, Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ve hayat arkadaşı Ronit Hakko gibi yakın arkadaşlarını Yalıkavak açıklarında bulunan teknelerinde ağırladı. Yaz aylarında güney sahillerini adeta koy koy gezen Cem Hakko ve Ronit Hakko, önceki gün Bodrum Yalıkavak’ta görüntülendi. Yakın arkadaşları iş insanı Ralf Tezman ile eşi Sanem Tezman tekne davetine giden Hokkolar eğlenceli bir gün geçirdiler. Kenan Doğulu ve eşi Beren Saat ile Volkan-Sanem Büyükhanlı'yı da teknelerinde bir araya getiren Tezman çifti gün boyunca dostlarıyla sohbet etti. Bir süre sonra toplu bir fotoğraf çektiren arkadaş grubu daha sonra botlarla iskeleye çıktı.

Hakan YAĞCI