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Sabancı'nın tatil keyfi...

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Cemiyet hayatının ünlü simalarından Dilek Sabancı Bodrum'da denize girdi.

Cemiyet hayatının önemli isimlerinden Dilek Sabancı'da soluğu Bodrum'da aldı. Önceki gün girişi 100 lira olan Gölköy Selvi Beach'te görüntülenen Sabancı'ya 2 koruma 2 bakıcı ve yüzme hocası eşlik etti. Sabancı, denize girdiği sırada ise herhangi bir sıkıntı yaşanmasın diye önlemler üst seviyedeydi. İki bakıcısı, yüzme hocası ve şişme kolluklarla denize giren Dilek Sabancı, denizde olduğu anlarda çocuklar gibi mutluydu. Yüzme hocası eşliğinde egzersiz yapan ve yüzme talimatları alan Dilek Hanım, denizden çıktıktan sonra da plajdaki insanlarla sohbet etti. Günü burada tamamlayan Dilek Hanım, akşam saatlerinde evinin yolunu tuttu.

Hakan YAĞCI

Etiketler
Sabancının tatil keyfi... Dilek Sabancı BODRUM deniz
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