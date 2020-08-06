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Güneşin tadını çıkardı

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Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Esra Civelek Bodrum'da denizin ve güneşin tadını çıkardı.

İşadamı Zafer Civelek'in eşi Esra Civelek, Bodrum'da tatil yapıyor. Bodrum Loft'ta keyifli tatiline devam eden Esra Hanım gün boyu iskelede güneşlendi. Uzun süre şezlongda uzanan Civelek, daha sonra telefonla konuşarak vakit geçirdi.

Onur AYDIN

Etiketler
Denizin tadını çıkardı Esra Civelek BODRUM
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