Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Esra Civelek Bodrum'da denizin ve güneşin tadını çıkardı.
İşadamı Zafer Civelek'in eşi Esra Civelek, Bodrum'da tatil yapıyor. Bodrum Loft'ta keyifli tatiline devam eden Esra Hanım gün boyu iskelede güneşlendi. Uzun süre şezlongda uzanan Civelek, daha sonra telefonla konuşarak vakit geçirdi.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.