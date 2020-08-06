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Bodrum'da tatil molası...

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Yoğun iş tempolarına kısa bir ara veren iş dünyasının ünlü isimlerinden Ömer Dinçkök, Bodrum'da stres attı.

İşadamı Ömer Dinçkök yoğun iş temposuna ara vererek soluğu Bodrum'da aldı. Bodrum'da maskesini takıp önlemini alarak işlerini halleden Ömer Bey, tanıdıklarıyla ayaküstü sohbet ettikten sonra özel aracına binerek evinin yolunu tuttu.

Onur AYDIN

Etiketler
Bodrumda tatil molası... Ömer Dinçkök BODRUM
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