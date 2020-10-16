HT KULÜP
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HT Kulüp'te 492. bölüm...

Ekranların ilk ve tek cemiyet haber programı HT Kulüp bu hafta da dopdolu... Dijital platformda ilk kez düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'dan renkli moda şovu... Dünyanın ve Türkiye’nin önemli moda markalarının seçili koleksiyonlarının yanı sıra özel koleksiyonlara da yer veren bir giyim firması tarzı ve stiliyle her zaman ilham kaynağı olan Derin Mermerci'nin yeni koleksiyonundan çok özel görüntüler... Ahu Aysal'ın iş ve özel yaşamına dair her şey ve daha fazlası Buse İskenderoğlu'nun sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te.. HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...

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