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HT Kulüp'te 490. bölüm...

Ekranların ilk ve tek cemiyet haber programı HT Kulüp bu hafta da dopdolu... Cemiyet hayatının golf sporuna gönül vermiş isimleri... Türk modasının büyük terzisi Yıldırım Mayruk ve "Terzi Yamağı" Barbaros Şansal, cemiyet hayatının tanınmış seçkin isimlerininde katılımıyla Fişekhane’de gerçekleşen tiyatral sunumlu jübilesinden renkli görüntüler... Sosyetenin en tarz hanımları... Mehtap Elaidi'nin iş ve özel yaşamına dair her şey ve daha fazlası Buse İskenderoğlu'nun sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te.. HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...

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