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HT Kulüp'te 486. bölüm...

Ekranların ilk ve tek cemiyet haber programı HT Kulüp bu hafta da dopdolu.. Müzik sektörünün en iyilerinin belirlendiği 2020 MTV Video Müzik Ödülleri'nden renkli şovlar... İş dünyasının buluştuğu ''Marinbase 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası 2020”... Cemiyet hayatının sevilen çiftlerinden Necdet ve Emel Ayaydın'la çok özel söyleşi... Alara Koçibey'in iş ve özel yaşamına dair herşey ve daha fazlası Buse İskenderoğlu'nun sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te.. HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...

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