HT Kulüp 705. bölüm...

32. Genç Koza Tasarım Yarışması... Elif Boyner'in gezi anları... Cemiyet hayatının ünlü hanımlarının katıldığı renkli etkinlikler... Güneşin keyfini caddede çıkaran ünlü isimler ve daha fazlası bu hafta HT Kulüp'te.. HT Kulüp 22 Haziran Pazar saat 21.00'da Bloomberg HT'de...
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