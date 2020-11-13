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Bloomberg HT Magazin 312. bölüm

Sosyal hayatın tüm ayrıntıları, açılışlar, davetler, özel söyleşiler ve renkli etkinlikler Bloomberg HT Magazin farkıyla ekranlarınıza geliyor... Bağımsız genç sanatçıları sanatseverlerle buluşturan Mamut Art Project, Maçka KüçükÇiftlik Park'ta özel bir açılış daveti gerçekleştirdi. Sanatseverleri buluşturan açılıştan renkli anlar... Cemiyet hayatının en çok merak edilen ismi Begüm Şen'in Los Angeles'taki hayatından dikkat çeken detaylar... Genç yatırıcımlar Aslı-Bora Pehlivanlar çiftiyle turizm, yeme-içme sektörleri ve aile hayatlarıyla ilgili çok özel söyleşi... Moda tasarımcısı Şebnem Çapa'nın renkli koleksiyonu, hayvan hakları savunucularını buluşturan gece, Tunus'tan İstanbul'a uzanan serginin Nişantaşı'ndaki açılış daveti ve daha fazlası bu hafta Bloomberg HT Magazin'de... Bloomberg HT Magazin, Buse İskenderoğlu'nun sunumuyla cumartesi akşamı (20.04.2019) saat 19.00'da Bloomberg HT'de..

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