Siyah rengin asaletini çok seven modasever hanımlar, katıldıkları davetlerdeki kombinlerinde siyah rengi bol bol kullanıyorlar
Giriş: 29 Ekim 2024 Salı
RENKLİ GİYİNMEYİ ÇOK SEVEN ARZU SABANCI, ARA ARA SİYAHA DA ŞANS VERİYOR
YAZAR ASLIHAN KORUYAN SABANCI'NIN ŞIKLIĞINA ŞIKLIK KATAN EN ÖNEMLİ UNSURLARDAN BİRİ SİYAH RENK...
FERYAL GÜLMAN'NIN GARDIROBUNDAKİ EN ÖNEMLİ PARÇALAR SİYAH RENKTEN OLUŞUYOR
SANEM TEZMAN
SELİN ÖZTARHAN'IN NEREDEYSE TÜM KOMBİNLERİ SİYAH...
BİLGÜN DERELİ
PERVİN ERSOY
MAYA PORTAKAL BİTARGİL
NAZLI KEÇİLİ
BURCU HATTAT
Davetlerin baş tacı siyah...
Siyah rengin asaletini çok seven modasever hanımlar, katıldıkları davetlerdeki kombinlerinde siyah rengi bol bol kullanıyorlar
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