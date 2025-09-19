Magazin Hattı

Nişantaşı'nda bir Gizli Bahçe...

İstanbul’da sanatın farklı disiplinlerini bir araya getiren The Stay Boulevard Nişantaşı, sonbaharı, Otmar Uras ile hayata geçirdiği yeni sergisi “Gizli Bahçe” ile karşıladı.

Giriş: 19 Eylül 2025 Cuma
İstanbul’da sanatın farklı disiplinlerini bir araya getiren The Stay Boulevard Nişantaşı ve Eda Uras’ın kurucusu olduğu Otmar Uras ile birlikte hayata geçirilen “Gizli Bahçe” sergisi sanatseverlerle buluştu.


Uluslararası sanatçıların karma eserlerinden oluşan serginin açılışı iş ve sanat dünyasından isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Sergiye, Nulook Kreatif & Deneyim Direktörü Maya Yıldırım, Otmar Uras Sanat Platformu’nun kurucusu Eda Uras, sanatçılar Esteban Fuentes de María, Camille Bruat, Gül Gölge, Emin Hitay, Şükran Uygun, Didem Fatinoğlu, Tony Ventura, Kerem Ayan ve Duygu Altuğ gibi isimler katıldı.Renkli anlara sahne olan açılışta, sanatçılardan Esteban Fuentes de María canlı bir performans sergiledi. “Gizli Bahçe”, sanatseverleri kapısı aralık bir bahçeye davet ediyor ve onlara hayalin ve görünmeyenin ritüelleriyle örülmüş özel bir yolculuk vaad ediyor. Sergide, farklı tekniklerle ve çok değişken ölçülerde çalışan Meksikalı sanatçı Esteban Fuentes de María, çağdaş çizim ve metal çalışmalarıyla bilinen Fransız sanatçı Camille Bruat ile eserlerinde genellikle peyzaj çalışmalarına yer veren İtalyan sanatçı Francesco Poiana’nın eserleri yer alıyor. “Gizli Bahçe” sergisi, 17 Kasım tarihine dek The Stay Boulevard Nişantaşı’nda görülebilir.

“Gizli Bahçe”

