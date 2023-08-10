Magazin Hattı

Michelin Yıldızı Bodrum'da

Michelin yıldızlı şefleri, lezzet tutkunlarıyla bir araya geldi.

Giriş: 10 Ağustos 2023 Perşembe
Michelin Yıldızı Bodrum'da

Duja Hotels, Michelin yıldızlı şefleri, değerli konuklarıyla buluşturdu. İlk kez geçtiğimiz yaz Michelin yıldızlı şeflere ev sahipliği yapan Duja Hotels, bu yıl da kaldığı yerden devam eden gastronomi şöleninde, tarzlarıyla harikalar yaratan birbirinden özel yıldızlı şefler, Söke Profesyonel ve Savalan Grup katkıları ile benzersiz bir deneyim sundular. Ünlü şef Diego, Türk mutfağının tüm mutfak kültürlerinin temeli olduğunu belirterek, gecede hazırlanan menünün hazırlık aşamasında yerel ürünleri de kullandığını ve tarihsel dokusu bulunan baharatları da kullandığını ekledi. Bodrum'da olmaktan çok mutlu olduğunu açıklayan Deigo, pek çok ünlü isim için hizmet verdiğini, ama en çok dünyaca ünlü bir aktris olan eşi Marina Salas için mutfakta olmayı sevdiğini söyledi.

Michelin Yıldız BODRUM

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