Doktorlardan resim sergisi...

Kardiyolog Prof. Dr. Ahmet Yılmaz Nişancı’nın “Doktordan Resim Sergisi” Art212’de kapılarını açtı. Sosyal sorumluluk kapsamında başladığı resim çalışmalarının gelirlerini çeşitli dernek ve vakıflara bağışlayan Kardiyolog Prof. Dr. Ahmet Yılmaz Nişancı, serginin açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Hekimlik ve akademisyenlik son derece detaylı çalışmalar sonucunda mükemmeli arayan, yoğun konsantrasyon ve özen gerektiren bir meslektir. Bazı tıbbi uygulama alanlarındaki başarı, gerektirdiği el becerisi ile de kuşkusuz yakından ilintilidir. Bu özelliklere yaratıcı düşünce de eklenebilirse tıp ilmi aynı zamanda yaratıcı bir sanat haline de gelebilir. Bu sebeple tıp ve sanat ilk görüşte kolaylıkla farkına varamadığımız birçok ortak paydada birbirine yakınlaşır. Bir çoğumuzun aşina olduğu doktorların sanat dallarında da başarı göstermesinin, bu ortak paydalar ile mümkün olduğunu düşünüyorum.” “Doktordan Resim Sergisi” Art212’de 30 Kasım tarihine kadar pazar hariç her gün 10.00-18.30 saatleri arasında kadar ziyaret edilebilir.