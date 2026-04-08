Beckham ve Kral Charles bir arada...

Geçtiğimiz hafta Highgrove Garden, oldukça özel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Kral Charles, dünyaca ünlü eski futbolcu Sir David Beckham, usta bahçıvan Alan Titchmarsh (CBE) ve tasarımcı Frances Tophill, "RHS ve Kraliyet Vakfı Meraklı Bahçe" (The Curious Garden) projesinin planlarını netleştirmek üzere bir araya geldi. Bu dev isimlere, Highgrove’daki Kraliyet Vakfı’nda eğitim gören bahçıvan çırakları ve mezunlar da eşlik etti. Genç yetenekler, bahçedeki dikim aşamalarından el sanatları detaylarına kadar pek çok noktada hünerlerini sergileyerek projeye katkıda bulunuyor. Frances Tophill tarafından tasarlanan ve Kral Charles, David Beckham ile Alan Titchmarsh’ın özel dokunuşlarını taşıyan bu "Meraklı Bahçe", halkı bahçecilikle ilgilenmeye ve doğayı merakla keşfetmeye teşvik etmeyi amaçlıyor. Projenin temel hedefi bahçecilik sanatının neşesini tüm ülkeye yaymak ve geleneksel zanaat becerilerini modern tasarımlarla buluşturmak.