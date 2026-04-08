Jet Set

Beckham ve Kral Charles bir arada...

Kral Charles, dünyaca ünlü eski futbolcu Sir David Beckham, usta bahçıvan Alan Titchmarsh ve tasarımcı Frances Tophill, "RHS ve Kraliyet Vakfı Meraklı Bahçe" projesi için bir araya geldi.

Giriş: 08 Nisan 2026 Çarşamba 10:32 Güncelleme: 08 Nisan 2026 Çarşamba 10:32
Geçtiğimiz hafta Highgrove Garden, oldukça özel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Kral Charles, dünyaca ünlü eski futbolcu Sir David Beckham, usta bahçıvan Alan Titchmarsh (CBE) ve tasarımcı Frances Tophill, "RHS ve Kraliyet Vakfı Meraklı Bahçe" (The Curious Garden) projesinin planlarını netleştirmek üzere bir araya geldi. Bu dev isimlere, Highgrove’daki Kraliyet Vakfı’nda eğitim gören bahçıvan çırakları ve mezunlar da eşlik etti. Genç yetenekler, bahçedeki dikim aşamalarından el sanatları detaylarına kadar pek çok noktada hünerlerini sergileyerek projeye katkıda bulunuyor. Frances Tophill tarafından tasarlanan ve Kral Charles, David Beckham ile Alan Titchmarsh’ın özel dokunuşlarını taşıyan bu "Meraklı Bahçe", halkı bahçecilikle ilgilenmeye ve doğayı merakla keşfetmeye teşvik etmeyi amaçlıyor. Projenin temel hedefi bahçecilik sanatının neşesini tüm ülkeye yaymak ve geleneksel zanaat becerilerini modern tasarımlarla buluşturmak.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.