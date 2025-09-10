JLO, eski eşinin oğluyla alışverişte...

Jet Set

Jennifer Lopez, ayrıldığı eski eşi Ben Affleck'in oğlu Samuel Affleck ile alışverişe çıktı.

Giriş: 10 Eylül 2025 Çarşamba
Jennifer Lopez, geçen yıl ayrıldığı eski eşi Ben Affleck'in oğlu Samuel'e hâlâ iyi bir üvey annelik yapıyor. Ben Affleck'in Jennifer Garner ile evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğundan biri olan 13 yaşındaki Samuel Affleck ile Jennifer Lopez, Beverly Hills'te öğle yemeği ve alışverişte görüntülendi. 56 yaşındaki ünlü şarkıcı, oyuncu Ben Affleck ile evliyken de onun çocuklarıyla iyi bir ilişki yürütüyordu. Lopez, ayrılık sonrasında Affleck ile görüşmese bile, yakın bir ilişki kurduğu Samuel ile görüşmeye devam ediyor. Bir ayakkabı dükkanında birlikte görüntülendiklerinde, Jennifer Lopez, elindeki kırmızı bir ayakkabıyı Samuel Affleck'e gösteriyordu. Jennifer Lopez ile Samuel Affleck, alışveriş sonrası mağazadan ellerinde poşetlerle çıktı. Lopez, en son Ağustos 2024'te Samuel ile alışverişte görülmüştü.

Jennifer Lopez Ben Affleck Samuel Affleck

