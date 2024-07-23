Jet Set

JLo'dan çılgın kutlama...

Ben Affleck ile boşanma aşamasında olduğu konuşulan Jennifer Lopez, hayatına kaldığı yerden devam ediyor. JLo, gösterişli partilerle 55'inci yaşına girişini kutladı

Giriş: 23 Temmuz 2024 Salı
JLo'dan çılgın kutlama...

17 yıl sonra ilişkilerine kaldıkları yerden devam etme kararı veren Jennifer Lopez ve Ben Affleck ikilisi, araya giren başka eşler ve çocuklardan sonra 2021'de yeniden sevgili oldu. Çift, 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine girdi ve o günden bu yana her adımları takip edildi. Ancak 'Bennifer' ikilisinin evliliği üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı. Çiftin ayrıldığı, evlerini ayırdığı konuşulmaya başlandı. Hatta birlikte aldıkları ve birlikte yaşadıkları 60 milyon dolarlık malikaneyi satışa çıkardıkları öğrenildi. İkili, en son ikinci evlilik yıl dönümünü de ayrı geçirdi ve herhangi bir kutlama mesajı paylaşmadı. Henüz hiçbir iddiayı doğrulamayan Ben Affleck ile Jennifer Lopez, hayatlarına yalnız devam ediyor. Lopez'in 55'inci yaşına girerken verdiği doğum günü partisi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu arada Jennifer Lopez'in doğum günü kutlamasından yansıyan görüntüler ağızları açık bırakacak cinstendi. 24 Temmuz 1969 günü dünyaya gelen Jennifer Lopez, geçtiğimiz hafta sonundan bu yana parti üstüne parti düzenleyip yeni yaşını kutluyor. Her ne kadar ayrılmak üzere olduğu ileri sürülen eşi Ben Affleck yanında olmasa da ailesi, arkadaşları ve dostları, Jennifer Lopez'in mutluluğuna ortak oldu. Jennifer Lopez'in, New York'un zengin bölgelerinden biri olarak bilinen Hamptons'daki evinde 'Bridgerton' dizisinden ilhamla hazırlanan partide herkes dönem kostümüyleydi. Başta Jennifer Lopez'in annesi Guadalupe Rodriguez olmak üzere yeğenleri, kardeşleri ile diğer konuklar geçmiş yüzyılın kıyafetleri içinde katıldı partiye. Jennifer Lopez partide konuklarına bir de sürpriz hazırladı. Evinin bahçesinde yine geçmişi anımsatan atlı bir araba yer aldı. Dileyen konuklar bu arabayla tur bile attı. Partinin kostümlü konukları, Jennifer Lopez için kucak dolusu hediyelerini eve taşıdı.

Jennifer Lopez Ben Affleck jlo

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