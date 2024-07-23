Ben Affleck ile boşanma aşamasında olduğu konuşulan Jennifer Lopez, hayatına kaldığı yerden devam ediyor. JLo, gösterişli partilerle 55'inci yaşına girişini kutladı
Giriş: 23 Temmuz 2024 Salı
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
GENEL
GENEL
GENEL
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JLo'dan çılgın kutlama...
Ben Affleck ile boşanma aşamasında olduğu konuşulan Jennifer Lopez, hayatına kaldığı yerden devam ediyor. JLo, gösterişli partilerle 55'inci yaşına girişini kutladı
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