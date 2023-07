İngiliz şarkıcı ve oyuncu olan Jane Birkin 76 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü aktris ve sanatçı, Fransa'daki evinde ölü bulundu. Bakıcısı tarafından evde ölü bulunan aktristin ölüm nedeni şu an için bilinmiyor. Oyuncu ve şarkıcı Birkin, 1983 yılında ortaya çıkan ikonik Hermés Birkin el çantasının arkasındaki isim. Tarzı ve stiliyle 70'li yıllara damga vuran Birkin en çok 1968'de eski eşi Serge Gainsbourg ile söylediği Fransızca düet Je T'aime... Moi Non Plus ile tanınıyordu.