Hadid'den Türkevi'ne yardım!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'yi yasa boğdu. 44 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Felaket sonrasında dünya yıldızları da Türkiye için seferber oldu. Son olarak da ABD'li ünlü model Bella Hadid, New York'ta Türkevi'ni ziyaret ederek yardım kutuları getirdi. New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ile görüşen Hadid, Türkiye'nin en sevdiği ülkelerden biri olduğunu belirtti. Özgür de Türk lokumu verdiği Hadid'i Türkiye'ye davet etti.Ünlü model, gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu, tekrar geleceğini söyledi. Hadid, depremden bu yana Türkevi'nde yoğun yardım çalışmaları yürüten gönüllülerle de fotoğraf çektirdi.