Jet Set

Hadid'den Türkevi'ne yardım!

ABD'li ünlü model Bella Hadid, New York'taki Türkevi'ne gelerek, Türkiye'deki depremzedeler için yardım kutuları bıraktı.

Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi
Hadid'den Türkevi'ne yardım!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'yi yasa boğdu. 44 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Felaket sonrasında dünya yıldızları da Türkiye için seferber oldu. Son olarak da ABD'li ünlü model Bella Hadid, New York'ta Türkevi'ni ziyaret ederek yardım kutuları getirdi. New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ile görüşen Hadid, Türkiye'nin en sevdiği ülkelerden biri olduğunu belirtti. Özgür de Türk lokumu verdiği Hadid'i Türkiye'ye davet etti.Ünlü model, gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu, tekrar geleceğini söyledi. Hadid, depremden bu yana Türkevi'nde yoğun yardım çalışmaları yürüten gönüllülerle de fotoğraf çektirdi.

Bella Hadid new york Türkevi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Caddeler Boğaz kenarında spor...

Cemiyet hayatının ünlü simaları hafta sonu Boğaz'da spor yaparak stres attılar.
Güncel Özel tariflere imza günü!

Aslıhan Koruyan Sabancı'yı yeni kitabı Gurme Lezzetler'i okurların beğenisine sunarak imza günü düzenledi.
Jet Set Hadid'den Türkevi'ne yardım!

ABD'li ünlü model Bella Hadid, New York'taki Türkevi'ne gelerek, Türkiye'deki depremzedeler için yardım kutuları bıraktı.

Güncel Şen'den yerel üreticilere destek!

Aslı Şen, deprem bölgesindeki yerel üreticilere destek verdi.
Güncel HT Kulüp'te bu hafta...

Sezgi Sena Akay'ın sunduğu Ht Kulüp, Pazar saat 21:00'da Bloomberg Ht'de...
Güncel Çocuklara özel ziyaret!

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli ve annesi Gülsüm Güral, anaokulunda eğitim gören depremzede çocukları ziyaret ettiler.
Jet Set Kate Winslet'den yardım çağrısı!

Kate Winslet, 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından depremzedeler için harekete geçti
Caddeler “Hepimiz perişan olduk”

Bebek'te objektiflere yansıyan Edvina Sponza, deprem nedeniyle üzgün olduğunu belirterek “Hepimiz perişan olduk. Elimizden gelen yardımları yapmaya çalışıyoruz” dedi.
Güncel "Çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız"

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Pınar Sabancı, depremden etkilenen çocuklara destek olmak için hazır olduğunu belirtti.
Güncel Kutoğlu'ndan depremzedelere yardım etkinliği!

Modacı Atıl Kutoğlu ile Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ve eşi Azize Ceyhun’un katkılarıyla Viyana’daki mağazasında depremzedeler için yardım etkinliği düzenlendi.

Güncel Sabancılar'a veliaht geliyor!

Genç iş insanı Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı bebek beklediklerinin müjdesini HT Kulüp'e verdi.
Caddeler Bebek'te yürüyüş...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Nazlı Keçeli Boğaz'da yürüyüş yaptı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.