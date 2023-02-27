Hadid'den Türkevi'ne yardım!

ABD'li ünlü model Bella Hadid, New York'taki Türkevi'ne gelerek, Türkiye'deki depremzedeler için yardım kutuları bıraktı.

Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi

BELLA HADID

BELLA HADID

BELLA HADID

BELLA HADID

BELLA HADID

BELLA HADID

BELLA HADID

Hadid'den Türkevi'ne yardım!

ABD'li ünlü model Bella Hadid, New York'taki Türkevi'ne gelerek, Türkiye'deki depremzedeler için yardım kutuları bıraktı.

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