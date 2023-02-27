ABD'li ünlü model Bella Hadid, New York'taki Türkevi'ne gelerek, Türkiye'deki depremzedeler için yardım kutuları bıraktı.
Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi
BELLA HADID
BELLA HADID
BELLA HADID
BELLA HADID
BELLA HADID
BELLA HADID
BELLA HADID
Hadid'den Türkevi'ne yardım!
ABD'li ünlü model Bella Hadid, New York'taki Türkevi'ne gelerek, Türkiye'deki depremzedeler için yardım kutuları bıraktı.
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