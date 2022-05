Metropolitan Sanat Müzesi'nin (Metropolitan Museum of Art) Kostüm Enstitüsü adlı kanadı yararına her yıl düzenlenen yardım balosu olan Met Gala, dün gece New York'ta düzenlendi. Galaya birbirinden ünlü isimler katıldı. Blake Lively elbisesiyle geceye damga vurdu. Blake Lively'nin elbisesi belindeki fiyonkların çözülmesiyle pembeden maviye döndü. Dünyaca ünlü isimler şıklıklarıyla tüm dikkatleri üzerlerine çekti.