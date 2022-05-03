New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin Kostüm Enstitüsü'ne yardım amacıyla düzenlenen Met Gala, dün gece birbirinden ilginç ve dikkat çekici kostümlere sahne oldu.
03 Mayıs 2022 Salı
BLAKE LIVELY
BLAKE LIVELY
KATY PERRY
KATE MOSS
KIM KARDASHIAN
GIGI HADID
KENDALL JENNER
CARA DELEVINGNE
CARA DELEVINGNE
VANESSA HUDGENS
JODIE TURNER SMITH
JOE JONAS, SOPHİE TURNER
AMBER VALETTA
KHLOE KARDASHIAN
Met Gala'da şıklık yarışı!
New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin Kostüm Enstitüsü'ne yardım amacıyla düzenlenen Met Gala, dün gece birbirinden ilginç ve dikkat çekici kostümlere sahne oldu.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.