Met Gala'da şıklık yarışı!

New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin Kostüm Enstitüsü'ne yardım amacıyla düzenlenen Met Gala, dün gece birbirinden ilginç ve dikkat çekici kostümlere sahne oldu.

03 Mayıs 2022 Salı

BLAKE LIVELY

BLAKE LIVELY

KATY PERRY

KATE MOSS

KIM KARDASHIAN

GIGI HADID

KENDALL JENNER

CARA DELEVINGNE

CARA DELEVINGNE

VANESSA HUDGENS

JODIE TURNER SMITH

JOE JONAS, SOPHİE TURNER

AMBER VALETTA

KHLOE KARDASHIAN

Met Gala'da şıklık yarışı!

New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin Kostüm Enstitüsü'ne yardım amacıyla düzenlenen Met Gala, dün gece birbirinden ilginç ve dikkat çekici kostümlere sahne oldu.

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