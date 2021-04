BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu...

İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) tarafından dağıtılan 74. BAFTA Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Londra'da düzenlenen ödül törenine "Nomadland" adlı film damga vurdu. Ödül töreni, Londra'da pandemi koşullarına uygun olarak Royal Albert Hall’da seyircisiz düzenlendi. Geceye Amerikan yapımı "Nomadland" filmi damga vurdu. En iyi film, yönetmen, aktris ve sinematografi olmak üzere 4 dalda ödül kazandı. Altın Küre dahil birçok ödül kazanan ve Oscar yarışının favorileri arasında gösterilen film, modern bir göçebe hikayesi..

BAFTA Ödülleri'ne layık görülen isimler

Yönetmen Chloé Zhao, BAFTA'da en iyi yönetmen ödülünü kazanan ikinci kadın oldu.

En İyi Kadın Oyuncu ödülüne ise Frances Mcdormand, Nomadland'deki rolü ile layık görüldü.

En İyi Erkek Oyuncu ödülü The Father filmindeki rolü ile Anthony Hopkins'e verildi.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü Minari adlı filmdeki rolü ile Yuh-Jung Youn'a; En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü ise Judas and the Black Messiah'daki rolü ile Daniel Kaluuya'ya gitti.

En İyi Film:

Nomadland

En İyi İngiliz Filmi:

Promising Young Woman

En İyi İngiliz Kısa Film:

The Present

Yabancı Dilde En İyi Film:

Another Round

En İyi Kadın Oyuncu:

Frances Mcdormand – Nomadland

En İyi Erkek Oyuncu:

Anthony Hopkins – The Father

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:

Yuh-Jung Youn – Minari

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:

Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah

En İyi Yönetmen:

Chloé Zhao – Nomadland

En İyi Belgesel:

My Octopus Teacher

En İyi Animasyon Film:

Soul

En İyi İngiliz Kısa Animasyon:

The Owl and the Pussycat

En İyi Özgün Senaryo:

Promising Young Woman - Emerald Fennell

En İyi Uyarlama Senaryo:

The Father - Christopher Hampton, Florian Zeller

En İyi Müzik:

Soul - Jon Batiste, Trent Reznor, Atticus Ross

En İyi Görüntü Yönetimi:

Nomadland -Jashua James Richards

En İyi Çıkış Yapan İngiliz Senarist, Yönetmen ya da Yapımcı:

His House – Remi Weekes

En İyi Kurgu:

Sound of Metal - Mikkel E.G. Nielsen

En İyi Yapım Tasarımı:

Mank

En İyi Kostüm Tasarımı:

Ma Rainey’s Black Bottom

En İyi Saç ve Makyaj:

Ma Rainey’s Black Bottom

En İyi Ses:

Sound of Metal

En İyi Görsel Efekt:

Tenet

En İyi Kadro:

Rocks

Yükselen Yıldız Ödülü:

Bukky Bakray