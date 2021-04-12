BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu...

İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) tarafından dağıtılan 74. BAFTA Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Londra'da düzenlenen ödül törenine "Nomadland" adlı film damga vurdu. Ödül töreni, Londra'da pandemi koşullarına uygun olarak Royal Albert Hall’da seyircisiz düzenlendi. Geceye Amerikan yapımı "Nomadland" filmi damga vurdu. En iyi film, yönetmen, aktris ve sinematografi olmak üzere 4 dalda ödül kazandı. Altın Küre dahil birçok ödül kazanan ve Oscar yarışının favorileri arasında gösterilen film, modern bir göçebe hikayesi..
BAFTA Ödülleri'ne layık görülen isimler
Yönetmen Chloé Zhao, BAFTA'da en iyi yönetmen ödülünü kazanan ikinci kadın oldu.
En İyi Kadın Oyuncu ödülüne ise Frances Mcdormand, Nomadland'deki rolü ile layık görüldü.
En İyi Erkek Oyuncu ödülü The Father filmindeki rolü ile Anthony Hopkins'e verildi.
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü Minari adlı filmdeki rolü ile Yuh-Jung Youn'a; En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü ise Judas and the Black Messiah'daki rolü ile Daniel Kaluuya'ya gitti.
En İyi Film:
Nomadland
En İyi İngiliz Filmi:
Promising Young Woman
En İyi İngiliz Kısa Film:
The Present
Yabancı Dilde En İyi Film:
Another Round
En İyi Kadın Oyuncu:
Frances Mcdormand – Nomadland
En İyi Erkek Oyuncu:
Anthony Hopkins – The Father
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:
Yuh-Jung Youn – Minari
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:
Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah
En İyi Yönetmen:
Chloé Zhao – Nomadland
En İyi Belgesel:
My Octopus Teacher
En İyi Animasyon Film:
Soul
En İyi İngiliz Kısa Animasyon:
The Owl and the Pussycat
En İyi Özgün Senaryo:
Promising Young Woman - Emerald Fennell
En İyi Uyarlama Senaryo:
The Father - Christopher Hampton, Florian Zeller
En İyi Müzik:
Soul - Jon Batiste, Trent Reznor, Atticus Ross
En İyi Görüntü Yönetimi:
Nomadland -Jashua James Richards
En İyi Çıkış Yapan İngiliz Senarist, Yönetmen ya da Yapımcı:
His House – Remi Weekes
En İyi Kurgu:
Sound of Metal - Mikkel E.G. Nielsen
En İyi Yapım Tasarımı:
Mank
En İyi Kostüm Tasarımı:
Ma Rainey’s Black Bottom
En İyi Saç ve Makyaj:
Ma Rainey’s Black Bottom
En İyi Ses:
Sound of Metal
En İyi Görsel Efekt:
Tenet
En İyi Kadro:
Rocks
Yükselen Yıldız Ödülü:
Bukky Bakray