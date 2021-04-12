BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu...

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) ödüllerinin bu yılki sahipleri belli oldu.

12 Nisan 2021 Pazartesi

ANNA EBERSTEIN, HUGH GRANT

PRIYANKA CHOPRA-NICK JONAS

PHOEBE DYNEVOR

ANNA KENDRICK

ROSE BYRNE

GUGU MBATHA RAW

 

 

CYNTHIA ERIVO

 

PRIYANKA CHOPRA

SOPHIE COOKSON

 

PHOEBE DYNEVOR

 

BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu...

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) ödüllerinin bu yılki sahipleri belli oldu.

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