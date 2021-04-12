BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu...

ANNA EBERSTEIN, HUGH GRANT
PRIYANKA CHOPRA-NICK JONAS
PHOEBE DYNEVOR
ANNA KENDRICK
ROSE BYRNE
GUGU MBATHA RAW
CYNTHIA ERIVO
PRIYANKA CHOPRA
SOPHIE COOKSON
İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) ödüllerinin bu yılki sahipleri belli oldu.
Begüm Şen
Aylin Tahincioğlu
Alara Koçibey
2021 Demir Berberoğlu Sezonu ve Şevki Gökerman Ralli Kupası ilk yarışı olan BOTAV Rally Bodrum, 81 otomobil ve 162 sporcu ile katılımıyla gerçekleştirildi.
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Edvina Sponza, sevgilisi İbrahim Kutluay'ın koronavirüsü yenmesinin ardından ilk kez Bebek'te birlikte görüntülendiler.
Merhum işadamı Sakıp Sabancı ölüm yıldönümünde, 16. Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri'nin verilmesiyle anıldı.
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Ayşe Boyner-Cem Telvi, Elif Boyner-Cihan Ayger çifti ve Emine Boyner Kürşat doğada dostlarıya bir araya geldi.
Ayşe Boyner