HT Life 344.. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life'' Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor... İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 27'cisi düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali'yle ilgili tüm bilgilerin yer alacağı programda ayrıca haftanın kültür-sanat ajandası da yer alacak.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.