HT Life 344.. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life'' Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor... İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 27'cisi düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali'yle ilgili tüm bilgilerin yer alacağı programda ayrıca haftanın kültür-sanat ajandası da yer alacak.

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