HT Life 342. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. Türkiye'nin en prestijli tiyatro ödüllerinden 25. Afife Tiyatro Ödülleri'nin dağıtıldığı geceden çok özel röportajların ve izlenimlerin yer alacağı Bloomberg Ht Life yine dopdolu...
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