HT Life 341. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. 25. Afife Tiyatro Ödülleri'ne aday oyunların açıklandığı basın toplantısından izlenimler ve Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak hazırlanan '1923' tiyatro oyunuyla ilgili tüm bilgilerin yer alacağı programda ayrıca haftanın kültür-sanat ajandası da yer alacak

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