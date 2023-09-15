HT Life 339. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. İstanbul'a nefes olan Balat'ın hazinelerinden 'Monologlar Müzesi'nin tiyatro oyunlarından bilgilerin yer alacağı programda ayrıca haftanın kültür-sanat ajandası da yer alacak

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