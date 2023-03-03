HT Life 314. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın düzenlediği ve geliri deprem bölgesine aktarılacak 'Çocuklar El ele, Hediyeler Umuda ve Kardeşliğe' etkinliğinin tüm detaylarının yanı sıra haftanın kültür-sanat ajandası da programda yer alacak

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