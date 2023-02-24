HT Life 313. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. 'Yolcu Tiyatro'nun depremzedelere nefes olmak için sahnelediği 'Gomidas' oyununun özel gösteriminin yanı sıra haftanın kültür-sanat ajandası da Bloomberg HT Life'ta...

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