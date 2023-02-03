HT Life 312. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. Zülfü Livaneli'nin 'Son Ada' romanının tiyatro uyarlamasıyla ilgili tüm detayların yer alacağı programda ayrıca haftanın kültür-sanat ajandası da yer alıyor.

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