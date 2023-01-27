HT Life 311. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. İlkim Tamkan, 'Golderg İstanbul'da' adlı yeni çalışmasını Bloomberg HT Life anlattı. Programda ayrıca son dönemin dikkat çeken oyunu 'Amadeus'un kulisinden çok özel görüntüler de yer alıyor.

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