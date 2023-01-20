HT Life 310. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. 'Ben Türkan Saylan' oyunuyla ilgili tüm detayların ve röportajların yer alacağı programda ayrıca haftanın kültür-sanat ajandası da yer alıyor

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