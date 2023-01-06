HT Life 308. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. 'Tilkiler ve Kötü Kalpli İtler' oyunuyla ilgili tüm detayların yer alacağı programda ayrıca haftanın kültür-sanat ajandası da yer alıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

HT Kulüp HT Life 308. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam...
HT Kulüp HT Kulüp 601. bölüm...

Cemiyet hayatının ünlü simalarının yeni yıl eğlenceleri... Dünyadan 2023 kutlamaları... Ünlü...
HT Kulüp HT Life 307. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam...
HT Kulüp HT Kulüp 600. bölüm...

2022 yılının en şık hanımları... Yeni yıl davetleri ile iş ve cemiyet hayatının ünlü simalarının...
HT Kulüp HT Life 306. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam...
HT Kulüp HT Kulüp 599. bölüm...

Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko'nun ev sahipliğini yaptığı 40. yıl kutlaması... Roman...
HT Kulüp HT Life 305. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam...
HT Kulüp HT Kulüp 598. bölüm...

Cemiyet hayatının katıldığı yeni yıl davetleri... Sanatçı Ahmet Güneştekin'den çok özel sergi......

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.