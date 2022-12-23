HT Life 306. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam ediyor. Kadıköy Emek Tiyatrosu'nun sahnelediği 'Herkes Kocama Benziyor' oyunuyla ilgili tüm detayların yer alacağı programda ayrıca haftanın kültür-sanat ajandası da var

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